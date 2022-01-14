Инфекционист счёл "пустым занятием" измерение антител перед прививкой

Измерение уровня антител коронавирусу с целью определения необходимости вакцинироваться не имеет смысла, считает главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации", — цитирует специалиста РБК.

По словам Чуланова, принятие решения о вакцинации, исходя из результатов анализа на уровень антител, не имеет научных оснований.

"Самое правильное — просто вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, — через полгода", — сказал инфекционист.

Он отметил важность достижения в стране высокого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу для снижения смертности от него и числа тяжелых случаев заболевания. По мнению Чуланова, это показатель должен превышать 80%.

"Это однозначно выше 80%, но в идеале чем больше, тем лучше", — подчеркнул специалист.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 6 января в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 62,6%.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.