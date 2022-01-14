Инфекционист Чуланов назвал непривитых "плацдармом для эволюции COVID-19"

Те, кто не вакцинировался от COVID-19, являются "плацдармом" для его эволюции, заявил главный внештатный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов.

"Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже", — цитирует медика РБК.

По словам Чуланова, на территориях с большим числом невакцинированных от коронавируса выше шансы на появление эволюционировавшего штамма. Специалист подчеркнул, что риск дальнейшего развития COVID-19 снизить вакцинация, применение противовирусных препаратов и соблюдение противоэпидемических мер.

Согласно данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 6 января в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привились 79 028 014 человек, 75 113 883 прошли полную иммунизацию. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 62,6%.

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