Вакцину от COVID-19 для подростков выпустят в оборот в РФ на следующей неделе

Противокоронавирусную вакцину для подростков "Спутник М" планируется выпустить в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", — цитирует руководителя исследовательского центра РИА Новости.

Первая российская вакцина от COVID-19 для подростков зарегистрирована Минздравом страны в ноябре 2021 года. В декабре её внесли в Календарь прививок по эпидпоказаниям. Однако после этого, как пояснил помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов, вакцинация подростков от коронавируса не стала обязательной.

"Внесение вакцинации подростков... от новой коронавирусной инфекции в Календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной", — подчеркнул представитель министерства.

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