Роспотребнадзор сообщил о состоянии заразившегося "омикроном" младенца в Ростове

Шестимесячному ребёнку из Ростова, у которого выявили омикрон-штамм коронавируса, не потребовалась госпитализация. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

"На момент проведения эпидрасследования 9-10 января он находился дома и не предполагал госпитализацию", — цитирует заявление главного санитарного врача области ТАСС.

По словам Ковалёва, у членов семьи заразившегося младенца COVID-19 не выявлен. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Заражение "омикроном" ребёнка стало одним из двух незавозных первых случаев распространения нового варианта COVID-19 в Ростовской области. Омикрон-штамм выявили также у жительницы региона.

Как рассказал Ковалёв, женщина не является родственницей заразившегося младенца.

"Это два случая, которые между собой не связаны, две разные семьи", — уточнил собеседник агентства.

Согласно сведениям вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, всего в стране подтверждено уже 698 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Большинство заразившихся выявили в Московском регионе.

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