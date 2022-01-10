В Оренбургской области зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

По информации регионального Минздрава, новый вариант COVID-19 выявили у жительницы области, вернувшейся из Египта.

"Пациентка вернулась из Египта, и с 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, ранее женщина вакцинировалась от коронавируса. Сообщается, что клинических проявлений заболевания у заразившейся нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к концу 2021 года в РФ выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом.

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов предупредил о возможности роста подъём заболеваемости коронавирусом, вызванного распространением его нового варианта, после новогодних праздников.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.