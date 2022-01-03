За последние сутки в РФ зафиксировали 16 343 случая заражения коронавирусом

В понедельник, третьего января, в России за последние сутки заразились коронавирусной инфекцией 16 343 человека. За минувшие 24 часа зарегистрировали 835 летальных исходов по причине новой болезни, 24 037 пациентов её перебороли.

По данным Оперативного штаба, наибольшее количество инфицированных COVID-19 за сутки установили в следующих регионах нашей страны:

Санкт-Петербург — 1 341;

Москва — 1 335;

Московская область — 1 180;

Свердловская область — 445;

Челябинская область — 445.

По информации на 30 декабря, коллективный иммунитет россиян составил 61,8%. Вакцинировались против коронавируса первым компонентом 78 694 436 человек, полностью привились от инфекции 74 539 609 граждан.

Ранее врач Константин Хоманов предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников. В это время люди много контактируют между собой, стоят в очередях, пояснил специалист. Он также отметил, что в нашей стране малая доля вакцинированных трёхкратно граждан. Они отрицательно относятся к средствам индивидуальной защиты и покупают поддельные сертификаты, добавил эксперт.

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