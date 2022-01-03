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Автор Евгения Васильева

За последние сутки в РФ зафиксировали 16 343 случая заражения коронавирусом

Здоровье

В понедельник, третьего января, в России за последние сутки заразились коронавирусной инфекцией 16 343 человека. За минувшие 24 часа зарегистрировали 835 летальных исходов по причине новой болезни, 24 037 пациентов её перебороли.

За последние сутки в РФ зафиксировали 16 343 случая заражения коронавирусом

По данным Оперативного штаба, наибольшее количество инфицированных COVID-19 за сутки установили в следующих регионах нашей страны:

  • Санкт-Петербург — 1 341;
  • Москва — 1 335;
  • Московская область — 1 180;
  • Свердловская область — 445;
  • Челябинская область — 445.

По информации на 30 декабря, коллективный иммунитет россиян составил 61,8%. Вакцинировались против коронавируса первым компонентом 78 694 436 человек, полностью привились от инфекции 74 539 609 граждан.

Ранее врач Константин Хоманов предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников. В это время люди много контактируют между собой, стоят в очередях, пояснил специалист. Он также отметил, что в нашей стране малая доля вакцинированных трёхкратно граждан. Они отрицательно относятся к средствам индивидуальной защиты и покупают поддельные сертификаты, добавил эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Чем бесполезно лечить коронавирус
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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