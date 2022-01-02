Первый ввозной случай заражения "омикроном" выявлен в Карелии

В республике Карелия медики зарегистрировали первый случай заражения штаммом "омикрон". Об этом лично проинформировал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "Вконтакте".

"Омикрон в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга", — написал Охлопков.

Министр уточнил, что пациентка не жалуется на самочувствие. Охлопков объясняет лёгкое течение коронавируса тем, что у заболевшей женщины есть прививка от COVID-19.

"Вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против омикрона", — сказал он, в заключение призвав всех вакцинироваться.

Министр здравоохранения предупреждал в конце декабря, что благодаря быстрому распространению "омикрон" должен скоро появиться и в Карелии. В качестве примера Охлопков привёл Финляндию, где новый штамм распространяется с больной скоростью.

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