Новый штамм коронавируса может возникнуть спустя полгода после "омикрона", заявил гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, для мутации нового вида коронавируса необходимо в среднем шесть месяцев.

"Раз в полгода примерно на авансцену выходит новый штамм. Иногда одновременно выходят несколько параллелей. Как это было, когда появились "Альфа", "Бета" и "Гамма", и в меньшей степени "Лямбда". Совершенно не факт, что не появится что-то ещё более заразное. Это точно не последняя линия, и точно не последний штамм", — пояснил Крючков в беседе с URA. RU.

Кроме того, Крючков отметил, что новые штаммы научились обходить иммунитет организма и несмотря на низкую патогенность, представляют опасность.

"Конечно, все ждут, что патогенность должна снижаться. Есть ряд нюансов, которые не позволяют просто слепо говорить, что он уже появился или вот-вот появится. Он когда-то должен появиться. Вопрос в том, когда. Я бы не питал никаких иллюзий. Будут обязательно линии новые. Главное, чтобы они были менее патогенными, но они, в любом случае, будут лучше уходить из-под иммунитета", — резюмировал врач.

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