Учёные из Южно-Африканской республики обнародовали данные по смертности от нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции.
Выяснилось, что "омикрон" имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с другими разновидностями COVID-19, передаёт издание The Telegraph, ссылаясь на исследования Национального института инфекционных заболеваний ЮАР и Университета Претории.
Кроме того, если сравнивать с другими волнами инфекции, при омикрон-варианте гораздо меньшее количество заболевших нуждается в кислородной и интенсивной терапии.
В среднем заражённых "омикроном" выписывают из больницы через четыре дня после поступления. Во время других волн COVID-19 на лечение требовалось более восьми дней.
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