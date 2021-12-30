Учёные из ЮАР раскрыли данные по смертности от омикрон-штамма

Учёные из Южно-Африканской республики обнародовали данные по смертности от нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что "омикрон" имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с другими разновидностями COVID-19, передаёт издание The Telegraph, ссылаясь на исследования Национального института инфекционных заболеваний ЮАР и Университета Претории.

В городе Цване, где произошла первая вспышка омикрон-штамма, специалисты внимательно наблюдали за пациентами. По словам учёных, 4,5% госпитализированных с новой разновидностью скончались. Однако при предыдущих волнах COVID-19 этот показатель составлял свыше 21%.

Кроме того, если сравнивать с другими волнами инфекции, при омикрон-варианте гораздо меньшее количество заболевших нуждается в кислородной и интенсивной терапии.

В среднем заражённых "омикроном" выписывают из больницы через четыре дня после поступления. Во время других волн COVID-19 на лечение требовалось более восьми дней.

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