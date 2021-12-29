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Профессор Гинзбург назвал продукты, повышающие иммунитет во время пандемии

Здоровье

Жирная рыба, приправы и пряности наделены полезными свойствами, которые необходимы иммунитету человека во время пандемии, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.

Профессор Гинзбург назвал продукты, повышающие иммунитет во время пандемии

Эксперт рассказал в беседе с Москва 24, что жирная рыбы богата противовоспалительными элементами и способна повысить иммунитет, который всеми силами нужно поддерживать в период распространения коронавирусной инфекции.

"Она обладает хорошим противовоспалительным действием за счёт присутствия омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. К тому же белок — это то, что необходимо для синтеза клеток иммунной системы. Поэтому подойдёт жирная рыба типа лосося или скумбрии", — сообщил он.

Нельзя забывать и про обеззараживающие свойства приправ: куркумы, имбиря и перца, добавил Гинзбург. Он также напомнил о согревающих напитках из трав и пряностей: корица, гвоздика и кардамон. Специалист объяснил, что они способны поддержать здоровье лёгких.

Ранее Иммунолог Николай Крючков рассказал, от чего зависит выработка антител к коронавирусу в организме человека, и как скоро они могут исчезнуть при наличии определённых факторов.

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Продукты, которые мы едим: кому что полезно
Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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