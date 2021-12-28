Доктор Мясников объяснил, почему опасно пить обезболивающие при похмелье

В преддверии новогодних праздников доктор Александр Мясников предупредил россиян о том, что обезболивающие средства при похмелье могут навредить здоровью.

По его словам, такие препараты не избавляют от проблемы, а создают дополнительную нагрузку на жизненно важные органы — печень и желудок.

"Вы же понимаете, как говорили, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Так и тут, нет такого обезболивающего", — сказал Мясников в эфире канала "Россия 1".

Медик подчеркнул: похмелье не наступает из-за смешивания напитков. Оно приходит лишь в том случае, если человек выпил слишком много спиртного.

Врач поделился с телезрителям интересным способом, который поможет избежать похмелья. В книге для разведчиков середины XX века Мясников вычитал такой совет:

"Когда вы идёте на встречу с агентом, где предполагается алкоголь, следует выпить рюмку прованского масла".

Он добавил, что оливковое масло помогает не опьянеть.

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