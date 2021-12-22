Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для лечения коронавируса "Мир 19", сообщило Федерального медико-биологическое агентство (ФМБА).
"МИР 19" представляет собой этиотропный ингаляционный препарат, который является антидотом против COVID-19. Его действие основывается на механизме интерференции рибонуклеиновой кислоты.
Для лечения коронавируса препарат необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. Учёные не выявили побочных эффектов при использовании "МИР 19". Препарат воздействует на участок генома COVID-19, который отвечает за его репликацию, что блокирует способность вируса к размножению.
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