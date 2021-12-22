EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Григорий Лепс отметил развод в Италии
В Госдуме оценили жалобу "Нафтогаза" на "Газпром": Украину никто не спрашивает
Ямбург заявил, что непривитым учителям можно быстро найти замену
Автоэксперт оценил законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Власти Японии обеспокоены: растет число заражённых COVID-19 на базе ВМС США
На Украине Зеленского попросили переименовать Россию в "Московию"
Под Саратовом в овраге обнаружили замёрзших раздетых детей, один ребёнок жив
Китайцы призвали Россию возродить Организацию Варшавского договора
Петербург не готов к очередной метели

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"

Здоровье

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для лечения коронавируса "Мир 19", сообщило Федерального медико-биологическое агентство (ФМБА).

"МИР 19" представляет собой этиотропный ингаляционный препарат, который является антидотом против COVID-19. Его действие основывается на механизме интерференции рибонуклеиновой кислоты.

Для лечения коронавируса препарат необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. Учёные не выявили побочных эффектов при использовании "МИР 19". Препарат воздействует на участок генома COVID-19, который отвечает за его репликацию, что блокирует способность вируса к размножению.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог рассказал, что его настораживает в вакцинах
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Илон Маск: Россия запрашивает безумные деньги за доставку на МКС
Виктор Похмелкин: перейдёт ли России на экологичный транспорт
Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР
Григорий Лепс отметил развод в Италии
В Госдуме оценили жалобу "Нафтогаза" на "Газпром": Украину никто не спрашивает
Ямбург заявил, что непривитым учителям можно быстро найти замену
Дайте миру шанс: Западу пора принять реальность такой, какая она есть
Чумаков оценил перспективы разработки прививки от всех штаммов COVID-19
Автоэксперт оценил законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Власти Японии обеспокоены: растет число заражённых COVID-19 на базе ВМС США
Популярное
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.

Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Общество
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Ирина Шлионская Арт-терапия – средство от ужасов изоляции Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР Василий Амирджанов Усам Оздемиров Дайте миру шанс: Западу пора принять реальность такой, какая она есть Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников