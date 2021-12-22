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Чумаков оценил перспективы разработки прививки от всех штаммов COVID-19

Здоровье

Вирусолог Пётр Чумаков допустил возможность создать вакцину против всех вариантов коронавирусной инфекции. При этом помогут побороть болезнь не антитела, а Т-лимфоциты, добавил специалист.

Чумаков оценил перспективы разработки прививки от всех штаммов COVID-19

По данным эксперта, антитела не замечают омикрон-штамм из-за изменений в форме наружного S-белка. Однако можно выбрать иной путь и ввести в организм препарат, который вызовет реакцию белков внутри клетки, сказал Чумаков.

"Тогда вырабатываются Т-клетки, уничтожающие заражённые клетки организма в самом начале инфекции. Снижается способность вируса размножаться, то есть уничтожаются "фабрики" размножения коронавируса. А те белки, которые не на поверхности, более консервативны, они не так меняются", — объяснил вирусолог, слова которого цитирует Радио 1.

Также специалист заявил о разработке подобной вакцины в Федеральном медико-биологическом агентстве. Эта прививка, вероятно, позволит противостоять любой мутации COVID-19, отметил Чумаков.

Ранее в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида США объявили о создании препарата против всех штаммов коронавирусной инфекции. По информации Defense One, вакцину уже испытали на животных, она продемонстрировала свою эффективность.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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