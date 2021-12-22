В американском Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида разрабатывают вакцину, эффективную против всех штаммов COVID-19, сообщает Defense One.
По информации издания, уже через несколько недель директор отделения новых инфекционных заболеваний Кайвон Моджаррад объявит о создании медпрепарата. Известно, что вакцина, получившая наименование "SpFN", прошла успешные испытания на животных. Первая фаза клинических исследований закончилась в декабре. В эти дни проходит окончательная проверка результатов.
Как отметил Моджаррад, следующий этап — наблюдение за тем, как универсальная вакцина будет работать на людях, которые ранее уже сделали прививку или переболели коронавирусом.
Он подчеркнул: военные учёные ориентируются на долгосрочную перспективу, так как понимают, что COVID-19 продолжит мутировать.
"Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому", — заключил специалист.
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