Военные учёные из США разрабатывают вакцину от всех штаммов COVID-19

В американском Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида разрабатывают вакцину, эффективную против всех штаммов COVID-19, сообщает Defense One.

По информации издания, уже через несколько недель директор отделения новых инфекционных заболеваний Кайвон Моджаррад объявит о создании медпрепарата. Известно, что вакцина, получившая наименование "SpFN", прошла успешные испытания на животных. Первая фаза клинических исследований закончилась в декабре. В эти дни проходит окончательная проверка результатов.

Как отметил Моджаррад, следующий этап — наблюдение за тем, как универсальная вакцина будет работать на людях, которые ранее уже сделали прививку или переболели коронавирусом.

Он подчеркнул: военные учёные ориентируются на долгосрочную перспективу, так как понимают, что COVID-19 продолжит мутировать.

"Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому", — заключил специалист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.