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Военные учёные из США разрабатывают вакцину от всех штаммов COVID-19

Здоровье

В американском Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида разрабатывают вакцину, эффективную против всех штаммов COVID-19, сообщает Defense One.

Военные учёные из США разрабатывают вакцину от всех штаммов COVID-19

По информации издания, уже через несколько недель директор отделения новых инфекционных заболеваний Кайвон Моджаррад объявит о создании медпрепарата. Известно, что вакцина, получившая наименование "SpFN", прошла успешные испытания на животных. Первая фаза клинических исследований закончилась в декабре. В эти дни проходит окончательная проверка результатов.

Как отметил Моджаррад, следующий этап — наблюдение за тем, как универсальная вакцина будет работать на людях, которые ранее уже сделали прививку или переболели коронавирусом.

Он подчеркнул: военные учёные ориентируются на долгосрочную перспективу, так как понимают, что COVID-19 продолжит мутировать.

"Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому", — заключил специалист.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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