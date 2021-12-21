Мурашко подписал прививочные календари - вакцинация от COVID включена в оба

Вакцинация от коронавируса отныне входит сразу в два национальных "прививочных календаря": календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.

Оба документа уже скреплены подписью главы российского Минздрава. Они опубликованы на официальном портале правовой информации.

Кому прививки от COVID теперь всегда будут делать в первую очередь

людям возрастной категории 60+;

работникам медицины, образования и социальной сферы;

подопечным соцучреждений;

больным -"хроникам", в том числе и тем, кто стоит на учёте из-за проблем с бронхами, лёгкими, сердцем и сосудами или страдающим ожирением;

жителям мегаполисов.

Для подростков 12-17 лет вакцинация остаётся "на усмотрение родителей".

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