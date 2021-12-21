Вакцинация от коронавируса отныне входит сразу в два национальных "прививочных календаря": календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.
Оба документа уже скреплены подписью главы российского Минздрава. Они опубликованы на официальном портале правовой информации.
Для подростков 12-17 лет вакцинация остаётся "на усмотрение родителей".
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