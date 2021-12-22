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"Омикрон" уже зафиксирован в 106 странах

Здоровье

По данным ВОЗ, случаи заражения штаммом "омикрон" зафиксированы уже в 106 странах. Представители Всемирной Организации здравоохранения предупредили, что новый штамм отличается от других высокой скоростью распространения, и он был найден даже в тех странах, которые уже достигли высокого уровня коллективного иммунитета. Об этом сообщает ТАСС.

"Омикрон" уже зафиксирован в 106 странах

"По состоянию на 21 декабря, на 14 часов (по центральноевропейскому времени) вариант "омикрон" обнаружен в 106 странах", — говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, который выпускается еженедельно.

Представители ВОЗ уточнили, что омикрон-штамм вызывает серьёзную обеспокоенность, и общий риск, связанный с возможностью заражения им, остаётся очень высоким. Уточняется, что штамм "дельта" пока продолжает оставаться доминирующим в мире, и 96% случаев заражения в разных странах относятся именно к нему.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предупредил, что жителям России следует готовиться к пятой волне коронавируса, вызванной распространением нового штамма "омикрон".

Учёный полагает, что новая волна COVID-19 уже практически началась, он прогнозирует её в последние дни уходящего года. Уже до конца этого года большинство новых заболевших коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге окажутся заражены штаммом "омикрон", считает иммунолог. Крючков считает, что после всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге, "омикрон" начнёт активно распространяться во всех российских мегаполисах.

 

 

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ВОЗ: Это угроза для мира. Что известно о новом штамме омикрон
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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