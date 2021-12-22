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Американский эксперт об омикрон-штамме: "астрономически заразен"

Здоровье

Омикрон отличается от других штаммов коронавируса "астрономической" заразностью — по этому параметру он находится на том же уровне, что и корь.

Американский эксперт об омикрон-штамме: "астрономически заразен"

Так считает американский врач-педиатр Алок Пател. Почему — он объяснил в интервью каналу ABC.

Согласно статистике, "омикрон", несмотря на своё недавнее появление, уже стал доминирующим в Соединённых штатах:

  • 13 дней назад на этот вариант приходилось всего 0,4% случаев, сегодня — 73%.

Доктор Пател объясняет такое быстрое распространение "астрономической заразностью болезни".

"Я неоднократно слышал от коллег, что омикрон патогенен, как корь. Не все знают, что это за болезнь, так как мы от не успешно и давно избавились. Как? С помощью прививок. То есть, вакцины действуют. Кто бы и что ни говорил", — сказал педиатр.

Алок Патер отметил, что многие уверены, что омикрон "позволяет" переболеть легче, чем та же дельта. Но ведь пока надёжных данных из рецензированных исследований нет, как нет и данных о том, как поведёт себя вирус в организме вакцинированного и невакцинированного человека. И советует "на всякий случай" подстраховаться, Как — каждый, по его словам, решит для себя, что выбрать: вакцинацию, дистанцирование или иной вид профилактики.

"В преддверие праздников забота о себе выходит на первый план. И вакцинация всё же работает против вируса. Корь — тому пример", — резюмирует доктор.

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Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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