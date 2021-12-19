"Токсины, гниения, брожения": названы несовместимые продукты питания

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, что вредно совмещать крахмалы с белками (хлеб с мясом, картофель с мясом), молоком (молочая каша), кисломолочными продуктами (хлеб с кефиром), сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), а также с фруктами и фруктовыми соками.

По словам нутрициолога, система пищеварения человека перерабатывает продукты с разной скоростью, причём для усвояемости каждого продукта необходимы свои ферменты. Кроме того, важно помнить, что неодинаковая пища требует разной среды для переваривания: белок перерабатывается в кислой среде, а углеводы — в щелочной.

Когда человек потребляет несовместимые продукты питания, то организм нуждается в большем количестве энергии, необходимой для их переработки.

"Когда один вид пищи переварился, готов к всасыванию, а для другого не наступило время. Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения. Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания", — заявила Муравская в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что продукты питания делятся на два вида: легкоусвояемые и трудноусвояемые. К первым относятся все фрукты и овощи, каши, мясо курицы и индейки (отварное),а также рыба нежирных сортов. Ко вторым относятся говядина, баранина, свинина, шоколад и мороженое.

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