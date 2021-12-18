Первый случай заражения "омикроном" выявили на Украине

На Украине зарегистрировали первый случай заражения разновидностью коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в Минздраве страны.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, "омикрон" подтвердился у пациента, который посетил Объединённые Арабские Эмираты.

"На Украине обнаружили штамм "омикрон", — написал глава ведомства в своём Facebook-аккаунте.

Он уточнил, что разновидность выявлена в результате полногеномного секвенирования. Известно, что в ОАЭ пациент контактировал с заражёнными людьми. Сейчас медики устанавливают круг лиц, с которыми он общался после поездки. Им всем придётся сдать анализы на наличие COVID-19.

В конце ноября омикрон-штамм коронавирусной инфекции впервые зафиксировали в Южно-Африканской республике. По информации ВОЗ, этот вариант распространяется намного быстрее, чем индийская "дельта". Некоторые учёные говорят о том, что "омикрон" протекает в лёгкой форме. Однако в центре им. Гамалеи призывают отказаться от таких заявлений, ведь штамм ещё не изучен до конца.

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