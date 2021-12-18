Биолог Баранова назвала причину мутаций омикрон-штамма COVID-19

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), специалист РАН Анча Баранова сообщила, что мутации омикрон-штамма COVID-19, скорее всего, связаны с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно.

По её словам, согласно свежим исследованиям американских учёных, S-белок коронавируса постепенно приспособился к рецептору мышей, а также стал лучше подходить к человеческому, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнула Баранова, в научной работе специалистов из Вашингтона продемонстрировано, что RBD-домен S-белка у омикрон-разновидности плотно прилегает к ACE2-рецептору, который является точкой входа инфекции в организм.

"Можно сравнить это с бутылочкой, у которой есть горлышко. Именно эта часть — горлышко — и подходит к ACE2-рецептору. Остальные части бутылочки — это сам RBD-домен. Поверхность бутылки больше, чем само горлышко, то есть у мутации больше шансов попасть туда, в эти части, а не в горлышко", — сказала профессор.

В исследовании американских учёных описываются 15 мутаций на поверхности бутылки, которые "обжимают горлышко" таким образом, чтобы оно лучше подходило к ACE2-рецептору.

Также Баранова заявила, что не верит в версию об искусственном происхождении "омикрона".

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