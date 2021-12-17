Учёные нашли в организме акул способные подавлять COVID-19 белки

Американские учёные из Висконсинского университета обнаружили в иммунной системе акул белки VNAR, которые похожи на антитела против COVID-19. Они могут позволить людям избежать инфицирования коронавирусной инфекцией, заявили авторы исследования.

"Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в те укромные места, в которые не могут проникнуть человеческие антитела. Они могут принимать уникальные геометрические формы. Это позволяет им распознавать структуры, которые наши человеческие антитела распознать не могут", — объяснил учёный Аарон ЛеБо, слова которого приводит The Daily Mail.

Вместе с этим специалисты отметили, что найденные белки ещё не испытывали на людях, поэтому лечить с помощью иммунитета акул больных COVID-19 пока не получится. Однако к следующему взрывному росту заражений в мире эксперты как раз смогут провести необходимые тесты и использовать VNAR.

По данным учёных, проще производить препараты на основе белков акул, а не использовать антитела людей. Также такие лекарства могут принимать пациенты, организм которых игнорирует прививку и не вырабатывает нужный иммунитет, подчеркнули специалисты.

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Алтай,

Башкирия,

Дагестан,

Ивановская область,

Нижегородская область и другие.

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