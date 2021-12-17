Гинцбург: "Спутник V" обеспечивает полную защиту от омикрон-штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" эффективно защищает от омикрон-штамма коронавируса.

По словам Гинцбурга, вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев "Спутником Лайт" обеспечивают полную защиту от штамма "омикрон".

Он подчеркнул, что для борьбы с новой разновидностью коронавируса достаточно использовать ту же самую стратегию вакцинации и ревакцинации, которая хорошо зарекомендовала себя при штамме "дельта".

Гинцбург отметил, что будет рекомендовать Минздраву "ту же самую стратегию, которая до последнего время применялась в РФ". Его цитирует РИА Новости.

Специалисты центра Гамалеи провели исследование и выяснили, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" обеспечивают 83-процентную защиту от омикрон-штамма, подчеркнул Гинцбург.

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