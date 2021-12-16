Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"

Штамм "омикрон" уже уносит жизнь пациентов. Учёные ждут, что данная разновидность "ковида" будет распространяться значительно быстрее.

Источник "омикрона" ЮАР фиксирует взрывной рост госпитализаций, 16% больных — на ИВЛ и в реанимациях. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, не стоит думать, что данное заболевание пройдёт мягко. Он отметил, что скорость распространения вируса очень велика и тем опасна.

На данный момент 20% случаев заражения в Великобритании приходится уже на "омикрон", в Лондоне — 44% заболевших. По данным ВОЗ, штамм зафиксирован уже в 63 странах.

Молекулярный биолог, основатель американской компании биотехнологий Sendai Viralytics Ольга Матвеева сообщила, что большое количество больных, находящихся в реанимации и на ИВЛ, говорит о том, что это отнюдь не лёгкий вирус и не "живая вакцина", как пытаются преподнести этот штамм некоторые учёные.

Ничего безобидного в нём нет, говорит исследователь. Этот штамм отличается тем, что ускользает от антител у переболевших и вакцинированных. Но многие медицинские чиновники уже поспешили заявить, что "омикрон" знаменует собой свет в конце туннеля под названием "пандемия".

Но проблема в том, что это "совершенно новый вариант, не связанный ни с одним из других вариантов", — он находится на своей собственной эволюционной ветви, полностью отделённой от других.

Об этом рассказал профессор Барри Шуб, советник правительства ЮАР. Так что нужно учитывать, что штамм лучше других обходит иммунную защиту, в том числе сформированную вакцинами.

С другой стороны, молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков высказал мнение, что штамм "Омикрон" мутировал в организме больного СПИД, таких в ЮАР до 30%.

"Поскольку у таких людей иммунная система ослаблена, то мутация пошла в эту сторону. Она ему не сопротивляется, потому что слабая. У штамма "омикрон" 32 мутации, и это достаточно далеко от исходного варианта COVID-19. Вирус, на мой взгляд, стал менее патогенным и более заразным, так что пандемия в результате будет стихать", — считает он.

Врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина пояснила, что заболевают в основном молодые люди, от 20 до 30 лет.

Симптомы "омикрона" — сильная слабость, повышенная температура. Сюда же можно отнести головную боль, кашель и снижение аппетита, гораздо реже стали фиксироваться потеря вкуса и обоняния. А по мере развития болезни у некоторых больных начинает ощущаться нехватка воздуха.

Не очень позитивен тот факт, что якобы большинство заболевших в США "омикрон"-штаммом коронавируса прошли вакцинацию. Такие данные опубликованы в отчёте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Это подтверждает биолог Ирина Якутенко, отметившая, что новшества в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость передачи данного штамма и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

Так что разработчики вакцины ведут работу по адаптации "Спутника V" под "омикрон"-штамм. Она займёт не более десяти дней. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заметил, что сворачивать меры предосторожности преступно рано.

"Если такие настроения победят, будет совсем плохо. Начнут сворачивать медицинские койки, люди расслабятся, перестанут носить маски и соблюдать социальную дистанцию и заболеваемость начнёт расти непредсказуемо. Что касается вакцинации, каждый решает сам", — считают эксперты.

Отметим, что в Европу и Россию "омикрон"-штамм попал из Египта. Пока авиасообщение не перекрыли. Но все помнят, что в самом начале пандемии самолёты летали в Россию даже из Ухани, так что показателем реакция государства не считается.

Другое дело, что за своё здоровье всё-таки лучше отвечать самостоятельно.

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