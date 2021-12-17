Эксперт по здоровому питанию назвала продукты, продлевающие жизнь

Эксперт по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила продукты, продлевающие жизнь. По её словам, для долголетия и здоровья необходимо регулярно употреблять полезные жиры, передаёт Express.

Специалист порекомендовала включать в меню оливковое масло, жирную рыбу, авокадо, орехи и семена. Она подчеркнула: здоровые жиры способны понижать уровень плохого холестерина. Кроме того, они уменьшают риск сердечных заболеваний и инсульта.

"Также важно употреблять арахисовое масло, соевые бобы, соевое молоко, тофу. В свой рацион включайте больше клетчатки, которой наделены цельнозерновые продукты, морковь, броколи", — сказала Зокколан.

Вместе с тем эксперт посоветовала не злоупотреблять продуктами с высоким содержанием сахара: сладкими газировками, пирожными, готовыми хлопьями.

По мнению специалиста, чтобы сохранить здоровье, необходимо исключить из меню рафинированные растительные масла.

"Они вредны для организма, ведь их обычно очищают химическим способом", — заключила она.

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