EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Противотанковые подразделения ВСУ проводят учения возле Крыма
Луценко о численности охраны Зеленского: он до сих пор живёт в страхе
Участникам Олимпиады в Пекине откроют доступ к Instagram и Twitter
Алина Кабаева поразила соблазнительным образом на "Вечернем Урганте"
Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса провели на Тихоокеанском флоте
Виктория Боня объявила о скором замужестве
Экс-глава офиса президента Украины назвал Зеленского плохой пародией на Путина
Блогер Михаил Литвин прокатился на авто по торговому центру в Подмосковье
Серпуховский "взрыватель" признался, что совершил ошибку в своих расчётах

Диетолог Соломатина раскрыла опасность "Селёдки под шубой"

Здоровье

Популярная новогодняя закуска "Селёдка под шубой" может навредить здоровью тех, у кого есть проблемы:

Диетолог Соломатина раскрыла опасность "Селёдки под шубой"
  • с почками;
  • печенью;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".

Организму тех, у кого есть нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, может оказаться "не под силу" обилие клетчатки в "Селёдке под шубой", а также большое количество составляющих, которые оказывают раздражающее действие.

Диетолог напомнила, что в состав майонеза входят горчица и уксус, которые могут усугубить имеющиеся проблемы желудочно-кишечного тракта.

Что касается гипертоников, большое количество соли в этом блюде может привести к гипертоническому кризу.

По мнению Соломатиной, "Селёдка под шубой" не будет полезна для граждан, страдающих от лишнего веса и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также специалист напомнила, что салаты должны быть свежими, и оставлять их на следующий день нежелательно, так как в них начинают размножаться бактерии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Самая обычная СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ! Легендарный салат на все времена!
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Опрос ВЦИОМ: кто является авторитетом для россиян
Путин и Си Цзиньпин начали двусторонний саммит по видеосвязи
Противотанковые подразделения ВСУ проводят учения возле Крыма
Луценко о численности охраны Зеленского: он до сих пор живёт в страхе
Участникам Олимпиады в Пекине откроют доступ к Instagram и Twitter
Алина Кабаева поразила соблазнительным образом на "Вечернем Урганте"
Диетолог Соломатина раскрыла опасность "Селёдки под шубой"
Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса провели на Тихоокеанском флоте
Виктория Боня объявила о скором замужестве
Экс-глава офиса президента Украины назвал Зеленского плохой пародией на Путина
Популярное
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова объяснила, чем опасен штамм COVID-19 "омикрон".

Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Общество
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Любовь Степушова Канцлер Шольц продолжит блокировать поставки оружия Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом
Общество
Зарплаты бюджетников в 2022 году вырастут
На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов
Экономика и бизнес
На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников