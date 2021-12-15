Популярная новогодняя закуска "Селёдка под шубой" может навредить здоровью тех, у кого есть проблемы:
Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".
Организму тех, у кого есть нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, может оказаться "не под силу" обилие клетчатки в "Селёдке под шубой", а также большое количество составляющих, которые оказывают раздражающее действие.
Диетолог напомнила, что в состав майонеза входят горчица и уксус, которые могут усугубить имеющиеся проблемы желудочно-кишечного тракта.
Что касается гипертоников, большое количество соли в этом блюде может привести к гипертоническому кризу.
По мнению Соломатиной, "Селёдка под шубой" не будет полезна для граждан, страдающих от лишнего веса и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также специалист напомнила, что салаты должны быть свежими, и оставлять их на следующий день нежелательно, так как в них начинают размножаться бактерии.
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