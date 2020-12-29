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Диетолог Арзамасцев рассказал о вреде селёдки под шубой

Здоровье

Селёдка под шубой — одно из самых популярных новогодних блюд. Но из-за чрезмерного употребления этого салата может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ, сообщил в интервью News. ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Диетолог Арзамасцев рассказал о вреде селёдки под шубой

"Избыток жиров может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита, язвы, колита, панкреатита. Чтобы этого избежать, можно заправить салат нежирной сметаной и соблюдать меру в употреблении", — заявил он.

Также специалист отметил, что людям с сердечными заболеваниями от этого салата лучше отказаться. Дело в том, что добавляемая в блюдо рыба способна задерживать в организме жидкость, что может вызвать отёки и повышение давления.

Однако такие компоненты блюда, как варёная морковь и свёкла, очень полезны для здоровья, так как в них содержится клетчатка.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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