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Диетолог назвала продукты, вызывающие отёчность лица

Здоровье

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, какие продукты питания вызывают отёчность лица. Кроме того, специалист озвучила главную ошибку людей, борющихся с этой проблемой.

Диетолог назвала продукты, вызывающие отёчность лица

По её словам, для избавления от отёков необходимо отказаться от целого спектра продуктов, передаёт РИА Новости.

"Цельное молоко, сливки, сыр — все они провоцируют отёчность лица", — сказала Караева.

Она посоветовала заменить эти продукты на козье молоко или безлактозные напитки.

Эксперт подчеркнула, что сахар и глютен, которые содержатся во многих блюдах, повышают уровень инсулина в крови и задерживают воду. Она порекомендовала россиянам, страдающим от отёков, отказаться от мучных изделий и пшеничного хлеба.

Диетолог убеждена: главная ошибка при отёках — прекращение употребления воды.

"Пить воду надо. Часто отёки бывают от обезвоживания организма", — заключила специалист.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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