Как уменьшить мешки и отечность под глазами: 12 хитростей

Отечность век вызваны накоплением жидкости, которая может быть вызвана неправильным питанием и недостатком сна. Если глаза являются зеркалом души, то души некоторых людей выглядят опухшими, темными, уставшими и морщинистыми. Давайте рассмотрим простые способы избавления от проблемы.

Что поможет устранить отеки под глазами

Глазные капли

Иногда ваши опухшие глаза являются результатом аллергической реакции. Если это единичный случай используйте безрецептурные глазные капли и антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты обладают мощными противовоспалительными свойствами, разработанными для противодействия гистамину, выделяемому при аллергических реакциях.

Правильное питание

Если вы боретесь с опухлостью глаз, то смена диеты — идеальное начало. Ключом к избавлению от опухших глаз и темных кругов является ограничение потребления соли и алкоголя. Употребляйте разноцветные овощи, такие как

капуста,

огурцы,

морковь,

помидоры,

чтобы очистить организм от токсинов и токсинов, ешьте продукты, богатые калием, такие как

бананы

и брокколи,

чтобы устранить избыток жидкости в вашем теле, и не забывайте про воду. Чтобы избежать отеков, необходимо употреблять достаточное количество чистой воды. Убедитесь, что вы избегаете продуктов, которые усиливают воспаление.

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Холодные ложки

Храните две ложки в морозилке ​​и прикладывайте их к глазам по вечерам, пока ложка не нагреется. Они будут охлаждать область вокруг глаз и хорошо очищать кожу. Холодные ложки вы можете использовать в качестве временного решения этой проблемы.

Холодные салфетки

Хирург-офтальмолог из Южной Флориды, доктор медицины Франсезан Форд рекомендует холодные детские салфетки. Она опускает их в воду из

огурцов,

гамамелиса,

лимонного сока

и зеленого чая,

а затем кладет их в морозильник. Через несколько часов вытащите их из морозильника, сложите и положите на глаза.

Яичные белки

Если вы хотите узнать, как уменьшить опухшие глаза с помощью предметов, которые уже есть в вашем доме, используйте яйца. Взбивайте яичные белки, пока они не станут немного жёсткими, а затем аккуратно нанести раствор под глаза мягкой кистью. Оставьте на пять-десять минут, а затем ополосните лицо теплой водой. Избегайте попадания яичного белка в глаза, так как это может вызвать раздражение.

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Огурец

Огурцы — это не просто легкая закуска, это еще и очень распространенное средство для уставших и опухших глаз. Огурцы богаты антиоксидантами, которые помогают снять отеки, покраснение и раздражение. В них содержатся натуральные аскорбиновая и кофейная кислоты. Держите огурцы в холодильнике до тех пор, пока они не станут достаточно холодными. После этого вы сможете использовать их в качестве средства, позволяющего снять отечность с глаз. Нарежьте кружочками и положите на глаза, на 15 минут.

Холодный компресс

Использование холодного компресса — простой способ уменьшить опухлость глаз. Он ограничивает приток крови к пораженному участку, что уменьшает воспаление и отек. Приготовьте лед, положите его в пакет, оберните пакет полотенцем и приложите к закрытым векам на 10-15 минут.

Чайные пакетики

"Возьмите два охлажденных чайных пакетика и положите их на глаза на пять-десять минут, — говорит доктор Кан Цао. Антиоксиданты, дубильные вещества и кофеин в чае помогают сужать кровеносные сосуды и подтягивать кожу.

Оставайтесь на высоте ночью

Доктор Кан Цао предлагает спать с поднятой головой, чтобы уменьшить отечность век. Спите с приподнятым изголовьем. Подложив дополнительную подушку под голову, можно увеличить отток жидкости от области вокруг глаз. Вы проснетесь, чувствуя себя отдохнувшим.

Алоэ вера

Алоэ вера — это не просто решение от солнечных ожогов.

"Это отличный антиоксидант с витамином Е, хорошо увлажняющий, обладающий врожденными противогрибковыми, антибактериальными и целебными свойствами для кожи", — говорит доктор Форд.

Сделайте кашицу из алоэ, охладите и нанесите под глаза как маску. Алоэ поможет снять отек, уменьшить воспаление и придать глазам блеск.

Куркума

"Сделайте пасту из куркумы и нанесите ее себе на глаза", — говорит доктор Форд. Природные противовоспалительные свойства куркумы помогут снять отечность. Следуйте этим советам по уходу за кожей, которые дерматологи сами используют.

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Зубные кольца

Доктор Форд рекомендует заморозить несколько зубных колец (их используют маленькие дети, когда у них режутся зубы) и приложить их на глаза, чтобы уменьшить отек. Они работают, потому что хорошо держат холодную температуру, так как имеют силиконовую структуру и имеют идеальную форму и размер для области вокруг глаз.