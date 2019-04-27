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Автор Дарья Сергейчик

Как уменьшить мешки и отечность под глазами: 12 хитростей

Здоровье » Красота » Оригинальные методики

Отечность век вызваны накоплением жидкости, которая может быть вызвана неправильным питанием и недостатком сна. Если глаза являются зеркалом души, то души некоторых людей выглядят опухшими, темными, уставшими и морщинистыми. Давайте рассмотрим простые способы избавления от проблемы.

Как уменьшить мешки и отечность под глазами: 12 хитростей

Что поможет устранить отеки под глазами

Глазные капли

Иногда ваши опухшие глаза являются результатом аллергической реакции. Если это единичный случай используйте безрецептурные глазные капли и антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты обладают мощными противовоспалительными свойствами, разработанными для противодействия гистамину, выделяемому при аллергических реакциях.

Правильное питание

Если вы боретесь с опухлостью глаз, то смена диеты — идеальное начало. Ключом к избавлению от опухших глаз и темных кругов является ограничение потребления соли и алкоголя. Употребляйте разноцветные овощи, такие как

  • капуста,
  • огурцы,
  • морковь,
  • помидоры,

чтобы очистить организм от токсинов и токсинов, ешьте продукты, богатые калием, такие как

  • бананы
  • и брокколи,

чтобы устранить избыток жидкости в вашем теле, и не забывайте про воду. Чтобы избежать отеков, необходимо употреблять достаточное количество чистой воды. Убедитесь, что вы избегаете продуктов, которые усиливают воспаление.

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Холодные ложки

Храните две ложки в морозилке ​​и прикладывайте их к глазам по вечерам, пока ложка не нагреется. Они будут охлаждать область вокруг глаз и хорошо очищать кожу. Холодные ложки вы можете использовать в качестве временного решения этой проблемы.

Холодные салфетки

Хирург-офтальмолог из Южной Флориды, доктор медицины Франсезан Форд рекомендует холодные детские салфетки. Она опускает их в воду из

  • огурцов,
  • гамамелиса,
  • лимонного сока
  • и зеленого чая,

а затем кладет их в морозильник. Через несколько часов вытащите их из морозильника, сложите и положите на глаза.

Яичные белки

Если вы хотите узнать, как уменьшить опухшие глаза с помощью предметов, которые уже есть в вашем доме, используйте яйца. Взбивайте яичные белки, пока они не станут немного жёсткими, а затем аккуратно нанести раствор под глаза мягкой кистью. Оставьте на пять-десять минут, а затем ополосните лицо теплой водой. Избегайте попадания яичного белка в глаза, так как это может вызвать раздражение.

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Огурец

Огурцы — это не просто легкая закуска, это еще и очень распространенное средство для уставших и опухших глаз. Огурцы богаты антиоксидантами, которые помогают снять отеки, покраснение и раздражение. В них содержатся натуральные аскорбиновая и кофейная кислоты. Держите огурцы в холодильнике до тех пор, пока они не станут достаточно холодными. После этого вы сможете использовать их в качестве средства, позволяющего снять отечность с глаз. Нарежьте кружочками и положите на глаза, на 15 минут.

Холодный компресс

Использование холодного компресса — простой способ уменьшить опухлость глаз. Он ограничивает приток крови к пораженному участку, что уменьшает воспаление и отек. Приготовьте лед, положите его в пакет, оберните пакет полотенцем и приложите к закрытым векам на 10-15 минут.

Чайные пакетики

"Возьмите два охлажденных чайных пакетика и положите их на глаза на пять-десять минут, — говорит доктор Кан Цао. Антиоксиданты, дубильные вещества и кофеин в чае помогают сужать кровеносные сосуды и подтягивать кожу.

Оставайтесь на высоте ночью

Доктор Кан Цао предлагает спать с поднятой головой, чтобы уменьшить отечность век. Спите с приподнятым изголовьем. Подложив дополнительную подушку под голову, можно увеличить отток жидкости от области вокруг глаз. Вы проснетесь, чувствуя себя отдохнувшим.

Алоэ вера

Алоэ вера — это не просто решение от солнечных ожогов.

"Это отличный антиоксидант с витамином Е, хорошо увлажняющий, обладающий врожденными противогрибковыми, антибактериальными и целебными свойствами для кожи", — говорит доктор Форд.

Сделайте кашицу из алоэ, охладите и нанесите под глаза как маску. Алоэ поможет снять отек, уменьшить воспаление и придать глазам блеск.

Куркума

"Сделайте пасту из куркумы и нанесите ее себе на глаза", — говорит доктор Форд. Природные противовоспалительные свойства куркумы помогут снять отечность. Следуйте этим советам по уходу за кожей, которые дерматологи сами используют.

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Зубные кольца

Доктор Форд рекомендует заморозить несколько зубных колец (их используют маленькие дети, когда у них режутся зубы) и приложить их на глаза, чтобы уменьшить отек. Они работают, потому что хорошо держат холодную температуру, так как имеют силиконовую структуру и имеют идеальную форму и размер для области вокруг глаз.

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Темы глаза красота куркума полезные советы уход за лицом и телом
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