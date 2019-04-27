Отечность век вызваны накоплением жидкости, которая может быть вызвана неправильным питанием и недостатком сна. Если глаза являются зеркалом души, то души некоторых людей выглядят опухшими, темными, уставшими и морщинистыми. Давайте рассмотрим простые способы избавления от проблемы.
Иногда ваши опухшие глаза являются результатом аллергической реакции. Если это единичный случай используйте безрецептурные глазные капли и антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты обладают мощными противовоспалительными свойствами, разработанными для противодействия гистамину, выделяемому при аллергических реакциях.
Если вы боретесь с опухлостью глаз, то смена диеты — идеальное начало. Ключом к избавлению от опухших глаз и темных кругов является ограничение потребления соли и алкоголя. Употребляйте разноцветные овощи, такие как
чтобы очистить организм от токсинов и токсинов, ешьте продукты, богатые калием, такие как
чтобы устранить избыток жидкости в вашем теле, и не забывайте про воду. Чтобы избежать отеков, необходимо употреблять достаточное количество чистой воды. Убедитесь, что вы избегаете продуктов, которые усиливают воспаление.
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Храните две ложки в морозилке и прикладывайте их к глазам по вечерам, пока ложка не нагреется. Они будут охлаждать область вокруг глаз и хорошо очищать кожу. Холодные ложки вы можете использовать в качестве временного решения этой проблемы.
Хирург-офтальмолог из Южной Флориды, доктор медицины Франсезан Форд рекомендует холодные детские салфетки. Она опускает их в воду из
а затем кладет их в морозильник. Через несколько часов вытащите их из морозильника, сложите и положите на глаза.
Если вы хотите узнать, как уменьшить опухшие глаза с помощью предметов, которые уже есть в вашем доме, используйте яйца. Взбивайте яичные белки, пока они не станут немного жёсткими, а затем аккуратно нанести раствор под глаза мягкой кистью. Оставьте на пять-десять минут, а затем ополосните лицо теплой водой. Избегайте попадания яичного белка в глаза, так как это может вызвать раздражение.
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Огурцы — это не просто легкая закуска, это еще и очень распространенное средство для уставших и опухших глаз. Огурцы богаты антиоксидантами, которые помогают снять отеки, покраснение и раздражение. В них содержатся натуральные аскорбиновая и кофейная кислоты. Держите огурцы в холодильнике до тех пор, пока они не станут достаточно холодными. После этого вы сможете использовать их в качестве средства, позволяющего снять отечность с глаз. Нарежьте кружочками и положите на глаза, на 15 минут.
Использование холодного компресса — простой способ уменьшить опухлость глаз. Он ограничивает приток крови к пораженному участку, что уменьшает воспаление и отек. Приготовьте лед, положите его в пакет, оберните пакет полотенцем и приложите к закрытым векам на 10-15 минут.
"Возьмите два охлажденных чайных пакетика и положите их на глаза на пять-десять минут, — говорит доктор Кан Цао. Антиоксиданты, дубильные вещества и кофеин в чае помогают сужать кровеносные сосуды и подтягивать кожу.
Доктор Кан Цао предлагает спать с поднятой головой, чтобы уменьшить отечность век. Спите с приподнятым изголовьем. Подложив дополнительную подушку под голову, можно увеличить отток жидкости от области вокруг глаз. Вы проснетесь, чувствуя себя отдохнувшим.
Алоэ вера — это не просто решение от солнечных ожогов.
"Это отличный антиоксидант с витамином Е, хорошо увлажняющий, обладающий врожденными противогрибковыми, антибактериальными и целебными свойствами для кожи", — говорит доктор Форд.
Сделайте кашицу из алоэ, охладите и нанесите под глаза как маску. Алоэ поможет снять отек, уменьшить воспаление и придать глазам блеск.
"Сделайте пасту из куркумы и нанесите ее себе на глаза", — говорит доктор Форд. Природные противовоспалительные свойства куркумы помогут снять отечность. Следуйте этим советам по уходу за кожей, которые дерматологи сами используют.
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Доктор Форд рекомендует заморозить несколько зубных колец (их используют маленькие дети, когда у них режутся зубы) и приложить их на глаза, чтобы уменьшить отек. Они работают, потому что хорошо держат холодную температуру, так как имеют силиконовую структуру и имеют идеальную форму и размер для области вокруг глаз.
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