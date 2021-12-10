Биолог рассказала, как бороться с судорогами в мышцах: "Дёшево и сердито"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о причинах судорог в мышцах и объяснила, как с ними бороться.

Медик поведала, что англоязычные спортсмены перед спортивными соревнованиями подвергаются своеобразным пыткам.

"Их бедные икроножные #мышцы стимулируют электричеством, пока они не "приучатся" поменьше спазмировать. Недель так шесть "искусственных" судорог помогает снизить вероятность естественных", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Профессор считает, что в изучении данной проблемы слишком много внимания уделяют физиологии мышц, а вот биохимию несправедливо задвинули на второй план.

Баранова отметила, что существуют две теории, объясняющие причины судорог в мышцах. Одна говорит об обезвоживании, другая — о недостатках ионов.

""Ионщики", скажу вам по секрету, гораздо ближе к истине", — пишет эксперт.

Биолог рассказала о том, какое народное средство помогает бороться с судорогами.

"С удивлением я обнаружила, что американские спортивные сайты продают рассол! И вовсе не для того, о чем все подумали, а для снятия судорог! Прямо в бутылочках-шотах. А что — дешево и сердитенько! Или это наши русские люди везде, и рассольчик всему миру поставляют, хммм", — иронизирует специалист.

Баранова предполагает, что ключом к успеху в этом вопросе является магний, поэтому она советует выбирать рассол с горчинкой.

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