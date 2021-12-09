Гинцбург назвал сроки принятия решения об изменении "Спутника V" под "омикрон"

Решение о необходимости адаптации российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V" под новый штамм "омикрон" предполагается решить через две недели. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Идёт работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет", — цитирует главу исследовательского центра ТАСС.

При этом Гинцбург выразил надежду, что необходимости в адаптации вакцины не возникнет.

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили об эффективности существующих вакцин против варианта коронавирусной инфекции "омикрон". Вместе с тем, если возникнет необходимость в адаптации этих препаратов под новый штамм, то на их подготовку к массовому производству потребуется 45 дней.

Ранее сообщалось, что на данный момент в РФ подтверждено лишь два случая заражения омикрон-штаммом.

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