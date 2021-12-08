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Малышева рассказала о тяжести штамма "омикрон"

Здоровье

Елена Малышева рассказала об особенностях штамма COVID-19 "омикрон".

Малышева рассказала о тяжести штамма "омикрон"

Теледоктор, ссылаясь на данные исследователей ЮАР, объяснила, что
омикрон распространяется быстрее других штаммов коронавируса.

При этом болезнь заражённого "омикроном" протекает в лёгкой форме.

"Смертность не повысилась. Более того, пока не зарегистрировано вообще ни одной смерти от этого штамма коронавируса", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Медик отметила, что при данном штамме человек не теряет обоняния. Тяжелых легочных форм тоже не наблюдается.

Симптомами болезни является лишь слабость и усталость.

Малышева объяснила, что "омикрон" большой тревоги с точки зрения тяжести болезни или повышения смертности не вызывает.

"Но реальные выводы мы сделаем где-то через 2-4 недели", — подчёркивает Елена Васильевна.

Ранее ведущая программы "Жить здорово!" говорила о людях, которые рискуют заразиться "омикроном". В группе риска находятся люди с иммунодефицитом:

  • СПИД;
  • возрастной иммунодефицит у людей 60+;
  • онкологические и аутоиммунные заболевания.

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Омикрон в России: первые заражённые. Насколько опасен новый вирус?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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