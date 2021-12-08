Крючков призвал "не фантазировать" о живой вакцине из "омикрона"

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков призвал не надеяться на заявления о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" покончит с пандемией и даже станет живой вакциной от COVID-19. Врач подчеркнул, что столь смелые гипотезы могут навредить.

Крючков считает, что такие заявления не имеют под собой научно доказанной базы и может повлиять на темпы вакцинации.

"Сейчас у нас многих данных нет. Многие специалисты начинают фантазировать, что "омикрон" — спасение, "живая вакцина". И это не мнение — даже мейнстрим. Но оно на пустом месте — без фактических данных выдаётся желаемое за действительное", — пояснил врач в беседе с НТВ.

По словам иммунолога, особо доверчивые граждане откажутся от уже имеющихся препаратов для вакцинации и будут "ждать чуда" от нового штамма, что спровоцирует подъём заболеваемости.

"Им уже сообщили, что у нас к Новому году "подарок: вакцина живая, бесплатная", и ходить никуда не надо. Перезаражаемся, и всё будет хорошо", — резюмировал иммунолог.

По словам эксперта, пока можно говорить только о том, что на данный момент нет данных, подтверждающих, что омикрон-штамм страшнее и тяжелее "дельты".

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