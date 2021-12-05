Врач из Латвии рассказала, почему привитые умирают от коронавируса

Невролог из Латвии Анита Райта рассказала, почему в стране от коронавируса умирают вакцинированные люди.

Как пишут "Аргументы недели", в первую очередь умирают те, кто имеют несколько хронических заболеваний: диабет, проблемы с сердцем, неврологические проблемы.

"Стоит учесть, каков уровень первой медицинской помощи, хочет человек ехать в больницу или же ждет, когда станет ему совсем плохо. Поймите, вакцинация необходима, чтобы облегчить болезнь, если наступит, конечно", — сказала Райта.

Она также подчеркнула, что организм каждого человека имеет свои особенности, такие как ослабленный иммунитет. Также врач подчеркнула такую особенность, как легкомысленное отношение к себе и уверенность в том, что если есть прививка, то можно "всё и везде".

Ранее государственное агентство лекарств Латвии заявило об отсутствии в стране летальных исходов из-за вакцинации от COVID-19.

Как пишет argumenti.ru, в Латвии из 2683 заявлений о возможных побочных эффектах после вакцинации, 601 было зарегистрировано как существенное.

При этом Госагентство лекарств пришло к выводу, что случаи миокардита, анафилактического шока, тромбоцитопении могут быть связаны с вакцинацией.