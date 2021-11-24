В Британии вакцинированные от COVID умирают в 2 раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

"Я не знаю, как объяснить это иначе, чем смертность от вакцин", - написал экс-репортер "Нью-Йорк Таймс" Алекс Беренсон на своей странице в соцсети.

Беренсон - автор серии книг о реакции правительства на пандемию, отметил, что самый последний показатель смертности на 100 000 человек среди непривитых в Великобритании составляет 0,9%, в то время как показатель для вакцинированных составляет 2,2%.

С его выводами согласен Гюнтер Кампф, профессор медицины в Университете Грайфсвальда в Германии:

Последние данные в нескольких странах показывают, что уровень инфекции и передачи среди вакцинированных COVID-19 лиц увеличивается, - пишет профессор Кампф в статье, опубликованной в медицинском журнале The Lancet Regional Health – Europe.

Он напомнил, что высокие показатели вакцинации против COVID-19 "как ожидается, снизят передачу SARS-CoV-2 среди населения за счет сокращения числа возможных источников передачи и тем самым снизят бремя болезни COVID-19".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.