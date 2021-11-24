Политтехнолог о перспективах обязательной вакцинации: гайки россиянам закрутят

На фоне всё ухудшающихся прогнозов "по коронавирусу", в Австрии и Германии началась подготовка к обязательной вакцинации. Там власти признали, что "добровольная" сорвана и шансов получить необходимый для прекращения пандемии коллективный иммунитет практически нет.

А к чему готовиться россиянам? Могут ли власти в нашей стране пойти на такой кардинальный шаг?

Своим мнением об этом в беседе с Pravda. Ru поделился политтехнолог Сергей Маркелов, директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп"

По его словам, всё моет быть, поскольку "все решения сегодня принимаются на основании грандиозной мешанины в голове власти".

— А если серьёзно, то во всех странах стандарты немножко отличаются. И Австрия — это, безусловно, не показатель и её решение — не руководство к действию.

Она маленькая, компактная, поэтому что хочет, то и делает. В больших странах сложнее.

Одно можно сказать точно: ситуация складывается так, что социальные гайки будут закручивать. Тем более, что пример, как это работает, есть:

в Китае закрутили гайки, так там 100 заболевших на 1,5 миллиарда человек.

Все эти, условно говоря, социальные ограничения, конечно, работают. И скорее всего, мировой сценарий пойдет в эту сторону. Потому что и Австралия, и островные государства показали, что как только ты ограничиваешь распространение инфекции локально, начинает сразу инфекция затихать.

Другой вопрос, остановится ли пандемия в целом по миру. Скорее всего, нет. Ближайшие лет 100, может быть, и дальше человечество будет жить с этой инфекций так же, как с гриппом. То есть ее рано или поздно внесут в обязательный пакет вакцинации.

- Что может стать поводом для введения обязательной вакцинации в России?

- Ничего. Сегодняшняя статистика. Посмотрите на мировых сайтах — мы же с огромным отрывом идём. Первое место по числу смертности ежесуточной. По заболевшим мы в пятёрке, но…

Я думаю, что власти пойдут на социальные риски и закрутят гайки.