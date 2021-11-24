На фоне всё ухудшающихся прогнозов "по коронавирусу", в Австрии и Германии началась подготовка к обязательной вакцинации. Там власти признали, что "добровольная" сорвана и шансов получить необходимый для прекращения пандемии коллективный иммунитет практически нет.
А к чему готовиться россиянам? Могут ли власти в нашей стране пойти на такой кардинальный шаг?
Своим мнением об этом в беседе с Pravda. Ru поделился политтехнолог Сергей Маркелов, директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп"
По его словам, всё моет быть, поскольку "все решения сегодня принимаются на основании грандиозной мешанины в голове власти".
— А если серьёзно, то во всех странах стандарты немножко отличаются. И Австрия — это, безусловно, не показатель и её решение — не руководство к действию.
Она маленькая, компактная, поэтому что хочет, то и делает. В больших странах сложнее.
Одно можно сказать точно: ситуация складывается так, что социальные гайки будут закручивать. Тем более, что пример, как это работает, есть:
в Китае закрутили гайки, так там 100 заболевших на 1,5 миллиарда человек.
Все эти, условно говоря, социальные ограничения, конечно, работают. И скорее всего, мировой сценарий пойдет в эту сторону. Потому что и Австралия, и островные государства показали, что как только ты ограничиваешь распространение инфекции локально, начинает сразу инфекция затихать.
Другой вопрос, остановится ли пандемия в целом по миру. Скорее всего, нет. Ближайшие лет 100, может быть, и дальше человечество будет жить с этой инфекций так же, как с гриппом. То есть ее рано или поздно внесут в обязательный пакет вакцинации.
- Что может стать поводом для введения обязательной вакцинации в России?
- Ничего. Сегодняшняя статистика. Посмотрите на мировых сайтах — мы же с огромным отрывом идём. Первое место по числу смертности ежесуточной. По заболевшим мы в пятёрке, но…
Я думаю, что власти пойдут на социальные риски и закрутят гайки.
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