Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией зафиксировано в четырёх регионах РФ. Об этом сообщила зампред российского правительства Татьяна Голикова.
"Более напряжённой стала эпидобстановка в 4 субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия", — цитирует заявление вице-премьера портал Стопкоронавирус.РФ.
По словам Голиковой, улучшение ситуации с COVD-19 наблюдается в Ивановской, Нижегородской и Тюменской областях, а также в Чечне.
Вице-премьер сообщила, что к 3 декабря уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7%. Первым компонентом противокоронавирусных вакцин в стране привились 72 078 412 человек, 63 961 690 завершили иммунизацию.
С начала пандемии в РФ выявили 9 736 037 заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе 32 930 — за последние сутки. Более 8,4 млн заболевших выздоровели, 278 857 скончались. За последние сутки зафиксировано 1 217 случаев летального исхода COVID-19.
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