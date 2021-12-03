В Общественной палате объяснили, что усугубляет ситуацию с COVID-19 в РФ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией и высокая смертность от неё в России могут быть связаны с психологическим состоянием граждан, полагает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Павел Пожигайло.

"Болеют ковидом в большей вероятности те, кто боятся, если есть чувство страха, паники, внутреннего состояния. Это влияет на иммунитет, поэтому человек больше подвержен заражению", — заявил представитель ОП РФ в беседе с Общественной Службой Новостей.

Пожигайло отметил, что в прошлом году, когда в стране ещё не выработали методики лечения COVID-19, смертность россиян от него была меньше, чем в 2021 году.

"При на порядок лучшей методике лечения коронавируса смертей больше. Я бы занялся серьёзным исследованием психологического состояния общества", — заявил собеседник ОСН.

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