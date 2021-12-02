Российские врачи дали прогноз относительно окончания пандемии

Большая часть российских медиков не надеется на скорое окончание пандемии коронавируса. По информации РБК, такие выводы следуют из результатов опроса, проведённого компаниями "Росгосстрах" и "Росгосстрах жизнь" вместе с платформой "Доктор на работе".

Опрос показал, что 11% врачей верят, что заболеваемость коронавирусом будет постепенно снижаться, почти половина опрошенных медиков — 42% — думают, что количество заболевших незначительно увеличится, а 29% докторов ждут резкого подъёма заболеваемости.

Оставшиеся 19% не смогли дать прогноз относительно развития эпидемиологической ситуации.

Врачи считают, что причинами недостаточного снижения темпов заболеваемости являются отказ от вакцинации, ношения масок, а также частое посещение мест массового скопления людей. Также, по мнению медиков, россияне недостаточно внимания уделяют личной гигиене в условиях пандемии.

Медики отметили, что в последнее время наблюдается увеличение количества постковидных осложнений, с которым переболевшие граждане обращаются к врачам.

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