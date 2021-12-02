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Российские врачи дали прогноз относительно окончания пандемии

Здоровье

Большая часть российских медиков не надеется на скорое окончание пандемии коронавируса. По информации РБК, такие выводы следуют из результатов опроса, проведённого компаниями "Росгосстрах" и "Росгосстрах жизнь" вместе с платформой "Доктор на работе".

Российские врачи дали прогноз относительно окончания пандемии

Опрос показал, что 11% врачей верят, что заболеваемость коронавирусом будет постепенно снижаться, почти половина опрошенных медиков — 42% — думают, что количество заболевших незначительно увеличится, а 29% докторов ждут резкого подъёма заболеваемости.

Оставшиеся 19% не смогли дать прогноз относительно развития эпидемиологической ситуации.

Врачи считают, что причинами недостаточного снижения темпов заболеваемости являются отказ от вакцинации, ношения масок, а также частое посещение мест массового скопления людей. Также, по мнению медиков, россияне недостаточно внимания уделяют личной гигиене в условиях пандемии.

Медики отметили, что в последнее время наблюдается увеличение количества постковидных осложнений, с которым переболевшие граждане обращаются к врачам.

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Когда ожидать окончания пандемии коронавируса и карантинных ограничений?
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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