Военные вирусологи опубликовали спец-доклад по Covid-19

Военные специалисты по химической и биологической защите обнародовали обзор новостей по пандемии коронавируса и анализ текущей ситуации в России.

По сути, именно такие эксперты обладают наиболее полной информацией относительно пандемии COVID-19. В настоящее время российские военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) работают в таких странах, как Италия, Сербия, Босния и Герцеговина.

Материал появился в журнале ФГБУ "27 Научный центр" Министерства обороны Российской Федерации "Вестник войск РХБ защиты".

Его авторами, как сообщает "НГ", являются:

Т.Е. Сизикова,

Н.В. Карулина,

А .А. Петров,

В.Н. Лебедев

С.В. Борисевич

В своей работе "Биологическая безопасность и защита от биологических угроз Новая опасная эмерджентная коронавирусная инфекция" авторы проследили весь путь вируса — от момента его возникновения в г. Ухань в конце 2019 года.

Отмечается, что 7 января поступило сообщение о том, что возбудителем пневмонии неизвестной этиологии в КНР является новый коронавирус.

Еще примерно пару недель никто не мог установить возможность трансмиссии возбудителя заболевания от человека к человеку. Что характерно, отсутствия заболевания среди медицинских работников объяснялось тем, что медицинские службы КНР учли опыт вспышки SARS 2003 года и заранее предприняли необходимые меры предосторожности.

ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 11 марта. Статистика от 2 апреля 2020 года показывает. Что общее количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 950063. На тот момент КНР (примерно 81 тыс. подтвержденных случаев) уже занимает только четвертое место после США (более 200 тыс. случаев), Италии и Испании (более 100 тыс. случаев).

Эксперты отметили, что рост эпидемической опасности COVID-19 связан с трансформацией генома возбудителя во время перехода через человека. Но на сегодняшний день актуален вывод, что основным фактором, определяющим тяжесть заболевания человека, является его физическое состояние и иммунный статус. Других факторов влияния там нет.

При этом COVID-19 по сравнению с SARS и MERS сложнее в лечении, поскольку заболеваний является и резервуаром возбудителя, и вектором передачи, и восприимчивым объектом). В материале также отмечается, что пока способы лечения являются весьма условными, а о вакцине говорить вообще рано. Поэтому основным инструментом борьбы с пандемией COVID-19 сейчас только режим карантина и самоизоляции, резюмируют эксперты.

Как отметил М. В. Супотницкий в статье "Новый коронавирус SARS-CoV-2 в аспекте глобальной эпидемиологии коронавирусных инфекций", ранее проблема коронавирусных заболеваний дыхательных путей из-за их легкого течения не считалась опасной.

Вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002–2003 гг. и ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2012 г. сопровождались большим количеством летальных исходов среди заболевших, но, все же, имели локальный характер.

Но последний вирус SARS-CoV-2 показал, что в природе существуют неизученным, соответственно, еще более опасные коронавирусы, передающиеся летучими мышами.

Исследованиями установлено, что 5 тыс. насекомоядных летучих мышей из Ганы, Украины, Румынии, Германии и Нидерландов показали наличие вирусов в трети случаев.

Вопрос в том, почему эта тема в прошлом не нашла внимания у российских ученых. Но теперь стало очевидным вопиющее несоответствие существовавших до этой пандемии знаний о природных резервуарах возбудителей инфекционных болезней и представлений об эпидемических процессах.

Фактически, уже около 50 лет на территории страны развивается ВИЧ/СПИД-пандемия, и пока ей нечего противопоставить, кроме молчания. Примерно в таком же ключе протекает пандемия Т-клеточного лейкоза, не отстают от них латентные герпетические инфекции, проявляющиеся патологией, воспринимаемой врачами как неинфекционная.

Последний коронавирус прямо указал на кризис современной эпидемиологии. И эту проблему нужно решать как можно быстрее.