Попова: срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов из-за омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срок действия ПЦР-теста будет сокращён с 72 до 48 часов из-за высокой заразности омикрон-штамма коронавируса и его "способности вызывать более быстрый ответ организма".

Попова отметила, что все используемые в России ПЦР-тесты способны выявлять заражение новым вариантом COVID-19. Тем не менее, специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали систему, которая направлена на идентификацию исключительно штамма "омикрон".

По словам главного санитарного врача, в России пока не выявлено ни одного случая заражения этим штаммом. Главу Роспотребнадзора цитирует РИА Новости.

Ранее Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома и не ездить в другие страны, чтобы не заразиться коронавирусом, в том числе его новым вариантом, который уже выявлен в 20 странах и регионах мира, в том числе в Италии, Австралии, Канаде, Чехии, Дании, Китае (в Гонконге), Бельгии, Израиле, Нидерландах, Португалии, Ботсване, ЮАР, Швеции, Германии и Великобритании (в Англии и Шотландии).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.