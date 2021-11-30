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Попова: срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов из-за омикрон-штамма

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срок действия ПЦР-теста будет сокращён с 72 до 48 часов из-за высокой заразности омикрон-штамма коронавируса и его "способности вызывать более быстрый ответ организма".

Попова: срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов из-за омикрон-штамма

Попова отметила, что все используемые в России ПЦР-тесты способны выявлять заражение новым вариантом COVID-19. Тем не менее, специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали систему, которая направлена на идентификацию исключительно штамма "омикрон".

По словам главного санитарного врача, в России пока не выявлено ни одного случая заражения этим штаммом. Главу Роспотребнадзора цитирует РИА Новости.  

Ранее Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома и не ездить в другие страны, чтобы не заразиться коронавирусом, в том числе его новым вариантом, который уже выявлен в 20 странах и регионах мира, в том числе в Италии, Австралии, Канаде, Чехии, Дании, Китае (в Гонконге), Бельгии, Израиле, Нидерландах, Португалии, Ботсване, ЮАР, Швеции, Германии и Великобритании (в Англии и Шотландии).

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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