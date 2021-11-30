Глава Роспотребнадзора посоветовала провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новогодние праздники лучше провести дома, не выезжая за рубеж.

"Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи", — сообщила Попова, слова которой приводит РИА Новости.

По её словам, у туристов вместо отдыха может возникнуть много проблем, в том числе и со здоровьем.

Ранее сообщалось, что продолжение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 18 регионах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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