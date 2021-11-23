Попова заявила о сохранении роста заболеваемости COVID-19 в 18 регионах РФ

Продолжение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 18 регионах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным главного санитарного врача, слова которой приводит ТАСС, в 34 регионах страны ситуация с COVID-19 стабилизируется.

Как сообщил на заседании глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, число больных коронавирусом в целом по России сократилось на 14%.

"Общее количество активных случаев снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико: это более 1 млн 72 тысяч граждан", — заявил министр.

Он уточнил, что свыше 860 тысяч заразившихся COVID-19 проходят лечение амбулаторно, более 212 тысяч — в стационарах.

Согласно сведениям главы Минздрава, на данный момент в РФ развёрнуто 273 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией.

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