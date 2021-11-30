Случай заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон" зафиксировали в Ниидерландах ещё 19 ноября. Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов
"Национальный институт здравоохранения Нидерландов обнаружил штамм "омикрон" в двух тестовых образцах, которые уже были взяты в Нидерландах в ноябре. Это тесты, взятые 19 и 23 ноября 2021 года", — цитирует сообщение института РИА Новости.
26 ноября власти страны запрет на полёты из ЮАР, Лесото, Эсватини, Ботсваны, Намибии и Зимбабве, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса.
У 624 пассажиров последних двух прибывших 26 ноября в Нидерланды из ЮАР рейсов взяли ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты 61 теста оказались положительными. В 13 случаях выявлен омикрон-штамм.
Новый вариант коронавируса, которому дали название "омикрон", впервые обнаружили в Ботсване в конце ноября. Заразившихся новым штаммом выявили уже в Ботсване и ЮАР, а в Австралии, Гонконге, Израиле и ряде стран Европы.
В ВОЗ заявили о высокой вероятности распространения "омикрона" по всему миру. По предварительным данным, заражение новым штаммом может грозить уже перенёсшим COVID-19. Предполагается, что из-за большого числа мутаций "омикрон" будет устойчив к защитным антителам переболевших коронавирусом и вакцинированных от него.
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