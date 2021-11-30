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Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"

Здоровье

Елена Малышева перечислила категории людей, лечение которых не обходится без препаратов, разжижающих кровь.

Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева объяснила, что антикоагулянты — это серьёзные препараты, разжижающие кровь.

"Жидкая кровь далеко не всегда благо. Она может стать причиной кровотечений, геморрагических инсультов. Поэтому правило такое: антикоагулянты назначает врач. Если вы дома, антикоагулянты назначаются вам в случае, если вы в группе риска", — пишет медик в своём Instagram-аккаунте.

Малышева рассказала о людях из группы риска, которым не обойтись без препаратов, разжижающих кровь.

Теледоктор относит к группам риска людей, которые по каким-то причинам обездвижены или мало двигаются. У этих людей наблюдается повышенный риск тромбообразования.

"Люди с серьезными сопутствующими болезнями, прежде всего, с сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями", — перечисляет медик.

Телевудущая отмечает, что при госпитализации антикоагулянты назначаются практически всем пациентам.

"Это один из основных методов лечения, который снижает смертность и продлевает жизнь людям", — пишет Малышева.

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Антикоагулянты: Механизм действия, препараты.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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