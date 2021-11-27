Малышева рассказала о новом способе вакцинации от COVID-19

Елена Малышева поведала о вакцине "Спутник" в виде распыляющегося спрея.

В программе "Жить здорово" Елена Малышева презентовала вакцину от коронавируса в виде спрея в нос.

"Это Спутник в виде спрея. Во рту и в носу находятся первые иммунные барьеры организма, вакцина-спрей делает их непреодолимыми для коронавируса", — пишет медик в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая перечислила преимущества "Спутника" в виде спрея (устройства для направленного разбрызгивания жидкости в форме пылевидной струи).

— Спрей попадает сразу в лимфоидную ткань носоглотки. Именно сюда и входит вирус, заражая нас. Защитить нас здесь на входе, значит вообще не дать вирусу проникнуть внутрь.

— Вакцина-спрей формирует защиту за неделю. А укол за 4 недели.

— У вакцины-спрея нет побочных эффектов.

— Вакцинированный спреем не может быть носителем коронавируса. Иммунитет стерилен. То есть вирус гибнет сразу.

В данный момент вакцина успешно прошла испытания на животных. Учёным предстоит ещё провести исследования на людях.

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