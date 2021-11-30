Врач из Великобритании рассказал, как быстрее засыпать и видеть больше снов

Врач из Великобритании Каран Радж рассказал пользователям соцсети TikTok о том, как быстро засыпать и видеть больше сновидений.

По словам специалиста, для качественного сна нужно немного охладить спальню. В прохладных условиях в организме человека быстрее вырабатывается мелатонин, который отвечает за крепкий сон, объяснил доктор.

Кроме того, Радж назвал ещё одно преимущество проветривания комнаты в вечернее время — качественные сновидения. Врач убеждён: прохлада позволяет человеку практически мгновенно расслабиться и погрузиться в глубокий сон. Также он отметил в своём TikTok-аккаунте, что холодные температуры ночью улучшают метаболизм.

"Исследования показали, что воздействие холода увеличивает количество бурого жира, вырабатываемого стволовыми клетками. Он регулирует уровень холестерина, глюкозы в крови, улучшает чувствительность к инсулину", — заключил медик.

В комментариях многие пользователи поблагодарили его за полезные советы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.