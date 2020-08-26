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Автор Инна Новикова

Сомнолог: пациентам с апноэ сна снотворные противопоказаны

Здоровье

О причинах кошмарных снов и бессонницы рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский эксперт по бессоннице, храпу и апноэ сна, специалист в области здорового сна Роман Вячеславович Бузунов.

Читайте начало интервью:

Ночной комшар

— Роман Вячеславович, мне кажется, если человек позитивный, то ему и сны будут сниться нормальные. Сон может, наверное, расслабить и успокоить человека адекватного, но если у него есть какие-то проблемы с психикой, если он находится в депрессивном состоянии, то сон, наоборот, для него не то что опасен, но вызовет какие-то негативные явления?

— Да, абсолютно так. Более того, есть так называемые навязчивые сновидения. Одно дело, когда нам снятся какие-то отдельные кошмары и страхи, мы переживаем, принимаем какое-то решение, адаптируемся, и нам перестаёт сниться плохой сон. А другое дело (это, кстати, в фильмах хорошо показано), когда человек после войны или аварии всё время в ужасе, просыпается в холодном поту, каждый раз переживает эту аварию заново. Что мозг делает в норме:

  • анализирует информацию,
  • забывает,
  • откладывает в долговременную память,
  • принимает решение, как действовать.

А бывает, мозг, как заезженная пластинка, обращается каждый раз к катастрофическому событию, но не может ни забыть, ни проанализировать, ни принять решение. Каждый раз мозг к этому обращается во сне, но никак не может найти решение. И вот это уже требует вмешательства психиатров, психологов. Есть интересные техники. Допустим, человек упал с высоты, и ему каждый раз это снится. Ему под гипнозом внушают, что в следующий раз, когда он будет падать, у него во сне вырастут крылья. Человеку снится, что он падает, у него вырастают крылья и он летит. После этого кошмарный сон исчезает, то есть пропадает его актуальность, потому что мозг нашел решение — пусть даже странное и необычное.

— О таких нарушениях много фильмов. В "Последнем самурае" персонаж Тома Круза был военным, он убивал, ему снились кошмары. Потом он оказался среди самураев. Они себя готовы убить, у них совершенно другие ценности, поэтому они спят прекрасно. В итоге персонаж Круза тоже начинает спать спокойно и понимать, что всё, что он делает, правильно. Возможно ли без гипноза избавиться от таких кошмаров? Потому что у нас много травмирующего в жизни. Необязательно война. Бывают и простые вещи, которые нам не дают спать.

— У нас нет абсолютного добра и абсолютного зла. Есть отношение человека к конкретному событию. Человек это может воспринимать как должное. Например, он палач, казнить людей — его работа. Он может совершенно спокойно спать. А какого-нибудь солдатика заставили расстрелять провинившегося сослуживца, и потом ему всю жизнь будет сниться то, как он стрелял в человека и казнил его.

В лечении бессонницы применяется когнитивно-поведенческая терапия, когда мы меняем отношение человека к проблеме. Вот есть пессимист и оптимист: у пессимиста стакан наполовину пустой, а у оптимиста наполовину полный.

Отношение к событию значительно больше влияет на психику, чем само событие.

Когда человека определенными психологическими техниками отучают от отрицательного отношения к конкретному событию, оно теряет актуальность для него. Такие техники в медицине активно применяются при лечении бессонницы.

— То есть нельзя выпить таблеточку, и всё пройдёт?

— Это отдельный блок. Я 30 лет занимаюсь лечением бессонницы, и лет 20 с лишним я не очень правильно лечил её таблетками. Но, назначая лекарства, я понимал, что, скорее всего, никогда человека не вылечу, он постоянно будет принимать таблетки. Почти невозможно вылечить хроническую бессонницу таблетками. А меняя поведение, отношение, — можно.

Применяя когнитивно-поведенческие техники, я вылечиваю 60 % пациентов с хронической бессонницей, просто разговаривая с человеком, меняя его сознание, мышление и поведение.

Кстати, в "Последнем самурае" аналогичная ситуация. Персонажу Круза изменили отношение к проблеме. Он не стал другим человеком, не бросил свою профессию. Но изменил отношение к ней. Как только мы меняем отношение к бессоннице, она исчезает.

Три причины бессонницы

— Роман Вячеславович, рынок снотворных лекарств — один из самых больших в России, от бессонницы страдает огромное количество людей. Получается, что их всех лечат неправильно?

— Увы, большинство лечат неправильно. Я не против препаратов. Есть три вида причин бессонницы.

1. Очевидная причина. Если депрессия — нужно антидепрессантами лечить бессонницу. Если шизофрения — нужны нейролептики. Если острый стресс — могут подойти снотворные, транквилизаторы. То есть психические расстройства без препаратов никак не вылечить. Сюда же относятся различные соматические (или органные) проблемы. Например, дефицит железа в организме может вызывать тяжелую бессонницу. Причём тут снотворные? Дайте человеку железо, и всё будет хорошо. Или, допустим, храп, апноэ сна, когда у человека сотни остановок дыхания во сне. Он просто не дышит ночью, а человек воспринимает это как поверхностный, беспокойный, не освежающий сон. В этой ситуации, назначив снотворное, можно добить человека: мозг вообще заснёт, забудет, что нужно дышать, и человек умрет от остановки дыхания или остановки сердца.

Категорически противопоказаны снотворные пациентам с апноэ сна.

2. Вторая группа проблем — это мы смотрим гормоны, витамины, микроэлементы, болезни сна, и если видим, что в этом причина, то воздействуем на неё, и бессонница уходит.

3. Больше половины всех бессонниц — это не психиатрия и не соматика, а закрепившиеся условные рефлексы и отношение к проблеме.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы сон мозг сомнолог апноэ сна бессонница роман бузунов ночной кошмар российское общество сомнологов
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