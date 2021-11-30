"Омикрон" шагает по миру: новый штамм COVID-19 выявили во Франции

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зафиксировали во Франции на острове Реюньон, сообщает газета Le Monde.

О выявлении нового варианта COVID-19 в стране сообщил исследователь из Объединённого отдела изучения инфекционных процессов в окружающей среде тропических островов (PIMIT). По его словам, "омикрон" подтвердился у 53-летнего мужчины, который ездил Мозамбик и путешествовал по ЮАР, а затем отправился на Реюньон.

Как отмечает микробиолог Патрик Мавингуи, пациента поместили в одиночную палату. Он жалуется на сильную мышечную боль и усталость.

Ранее в Минздраве Франции заявляли, что на территории государства зарегистрировано восемь предположительных случаев инфицирования омикрон-штаммом. Лаборантам предстоит выяснить, действительно ли пациенты заразились новой разновидностью коронавируса.

Несколько дней назад учёные из ВОЗ предупредили об обнаружении варианта COVID-19 "омикрон", имеющего 32 мутации, в ЮАР. По предварительным данным, он может представлять бóльшую опасность, чем "дельта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.