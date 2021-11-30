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"Омикрон" шагает по миру: новый штамм COVID-19 выявили во Франции

Здоровье

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зафиксировали во Франции на острове Реюньон, сообщает газета Le Monde.

"Омикрон" шагает по миру: новый штамм COVID-19 выявили во Франции

О выявлении нового варианта COVID-19 в стране сообщил исследователь из Объединённого отдела изучения инфекционных процессов в окружающей среде тропических островов (PIMIT). По его словам, "омикрон" подтвердился у 53-летнего мужчины, который ездил Мозамбик и путешествовал по ЮАР, а затем отправился на Реюньон.

  • Как отмечает микробиолог Патрик Мавингуи, пациента поместили в одиночную палату. Он жалуется на сильную мышечную боль и усталость.

Ранее в Минздраве Франции заявляли, что на территории государства зарегистрировано восемь предположительных случаев инфицирования омикрон-штаммом. Лаборантам предстоит выяснить, действительно ли пациенты заразились новой разновидностью коронавируса.

Несколько дней назад учёные из ВОЗ предупредили об обнаружении варианта COVID-19 "омикрон", имеющего 32 мутации, в ЮАР. По предварительным данным, он может представлять бóльшую опасность, чем "дельта".

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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