Скворцова рассказала, что испытала вакцину "Мир-19" на себе: сладкая на вкус

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала, что испытала вакцину от коронавируса "Мир-19" на себе. По её словам, вдыхать ингаляционный компонент необходимо не менее 10 минут.

Кроме прочего, по словам Скворцовой, препарат имеет "сладковатый вкус" и если дышать вакциной после контакта с заболевшими, то вирусная нагрузка резко снижается.

"Да, я пробовала. Я всё, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники", — пояснила глава ФМБА в беседе с телеканалом "Россия 24".

Препарат "Мир-19" находится во второй стадии клинических испытаний и в случае успеха вскоре будет зарегистрирован Минздравом РФ. В ФМБА ожидают, что препарат официально получит все документы до конца 2021 года. После этого его планируют использовать для лечения россиян с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.