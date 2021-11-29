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Врач перечислил способы борьбы с "зимней депрессией"

Здоровье

Главный врач Виндовской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал, как биологические ритмы влияют на нашу жизнь, а также поделился способами сохранить хорошее самочувствие в любое время года.

Врач перечислил способы борьбы с "зимней депрессией"

По словам специалиста, зимой люди становятся вялыми, поскольку во время пробуждения остаются без света. Организму сложно понять, что пора работать, пояснил Бутаев. Также он сообщил о нехватке серотонина в это время года, уменьшении количества дофамина и ноадреналина. Поэтому человек ощущает себя хуже, объяснил эксперт.

Как отметил врач, в России каждый шестой испытывает сезонное расстройство "зимняя депрессия". По данным Бутаева, специалисты рекомендуют соблюдать режим дня, часто гулять, чтобы получить важный для организма свет и улучшить самочувствие.

"Необходимо восполнить недостаток витамина D: потреблять не менее 600 ME витамина D в сутки. Занимайтесь спортом. Добывайте серотонин во время тренировок, потом сами себе скажете спасибо: и за хорошее самочувствие, и за подтянутую фигуру весной", — заключил эксперт для Радио 1.

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Биологические ритмы и здоровье человека
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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